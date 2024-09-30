В США умер актер, сыгравший вместе с Эдди Мерфи в «Полицейском из Беверли-Хиллз»

В возрасте 76 лет в США умер актер Джон Эштон, наиболее известный по роли Джона Таггарта в «Полицейском из Беверли-Хиллз». Как сообщило 30 сентября издание Variety, Эштон скончался в минувший четверг в Форт-Коллинзе.

Эштон сыграл детектива в трех частях «Полицейского из Беверли-Хиллз»: в картинах 1984 и 1987 годов, а также в последнем фильме, 2024 года.



Кроме того, он отметился в мини-сериале «Полицейский отряд!», где в главной роли выступил Лесли Нильсен. Эштон также сыграл в таких картинах, как «Коломбо», «Старски и Хатч», «Шоссе Хонки-Тонка», «Даллас» и многих других. Всего в его фильмографии более 80 ролей.



У Эштона осталась жена, с которой он прожил 24 года, и двое детей.