В Колпино заметили разорванный на части автомобиль. Водитель отделался испугом

Последствия серьезного ДТП прохожие наблюдали днем 30 сентября на Рубежном шоссе в Колпино. Перевернутый легковой автомобиль вынесло на тротуар, передняя часть машины буквально превратилась в груду металла, что никак не сказалось на водителе.

Судя по фото в Telegram-канале «Мегаполис», авария случилась у ЖК «Юттери». В результате ДТП легковой Kia пробил часть дорожного ограждения и вылетел на тротуар, где перевернулся. От удара транспорт разлетелся на части, единственная выжившая часть – багажник.