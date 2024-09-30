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    В Петербурге полицейский продал микрофоны для прослушки сотруднику ФСБ и получил срок

    1977
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    Невский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Гракова, признанного виновным в попытке продать средства для негласного получения информации. К своему несчастью, он сбыл микрофоны для прослушки сотруднику ФСБ. Об этом 30 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Граков, будучи начальником отдела тылового обеспечения УМВД по Невскому району, решил продать завалявшиеся у него микрофоны для прослушки. Он разместил объявления в интернете и стал ждать покупателя. Ждать пришлось долго, устройства никто не хотел приобретать, полицейский снизил цену в два раза, после чего ему наконец позвонили. Интересанту он сообщил свой домашний адрес. Когда покупатель приехал, Граков разложил перед ним все, что у него было, и услышал, что он задержан. Оказалось, что на сделку прибыл сотрудник УФСБ, действующий в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

    Андрей Граков признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что забрал домой списанные микрофоны. Выкидывать их ему было жаль, поэтому он решил заработать.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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