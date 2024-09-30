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Доброе дело «Ночлежка» собирает зонты и дождевики для бездомных Петербурга и Москвы

«Ночлежка» собирает зонты и дождевики для бездомных Петербурга и Москвы

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Благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор зонтов и дождевиков для бездомных людей двух столиц.

«Мы начинаем сбор дождевиков и зонтов, чтобы успеть собрать и раздать необходимое количество нашим клиентам на улице. По прогнозам, со следующей недели уже будет лить как из ведра, поэтому сейчас нам нужна ваша поддержка», — говорят в организации, отметив, что в столицах не так много мест, где можно укрыться от непогоды, а благодаря помощи неравнодушных горожан бездомные люди смогут себя чувствовать более комфортно.

В первую очередь необходимы компактные зонты, чтобы их удобно было носить в рюкзаке. Подойдут и б/у, главное, чтобы они были в исправном состоянии. Также нужны дождевики на взрослых — любого цвета и материала, можно б/у, но без дырок и существенных дефектов.

Планируется собрать по 200 дождевиков в Петербурге и Москве, а также 50 зонтов в Северной столице и 30 — в первопрестольной. Желающие помочь в сборе могут оформить доставку, также можно принесли лично. Адреса указаны на официальной странице «Ночлежки».

Сбор продлится по 13 октября включительно.

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