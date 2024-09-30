В Библиотеке «Планетария 1» расскажут о космической архитектуре

Источник: https://vk.com/planetalib







Орбитальный отсек советского космического корабля в программе «Союз» — «Аполлон» проектировала женщина-архитектор. Символику того проекта, чрезвычайно популярную в США, тоже создавала она. Чем сейчас занимаются космические архитекторы, расскажут 1 октября в библиотеке «Планетария 1». Бесплатно. 12+



Сначала жилые отсеки «Союзов» были чисто функциональными помещениями. Но уже в 1963-м генеральный конструктор Сергей Королев решил, что интерьер у них должен быть все-таки «жилой». Проектировала его сотрудница ОКБ-1 (Особого конструкторского бюро — 1) Галина Балашова. Она тоже была первопроходцем: ни в каких архитектурных вузах дизайну космических кораблей, конечно, еще не обучали. Сейчас Балашову иногда называют «главным советским космическим архитектором», но все 30 лет ее работы именовали просто инженером: подразумевалось, что архитекторы — это те, кто дома строит.



Сейчас космические архитекторы проектируют орбитальные отели, жилые модули для Луны, а для Марса — целые города. Архитектор Дарья Бывших, основатель архитектурного бюро «Разное» и гид в проекте «Петербург глазами инженера», расскажет о космических архитекторах и самых интересных и захватывающих дух проектах. Регистрация на лекцию «Архитектура для космоса: мечты и реальность» — на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.