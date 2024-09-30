GloraX вложит 40 млрд рублей проект комплексного освоения территории во Владимире

GloraX и Администрация Владимира заключили договор о комплексном развитии территории бывшего тракторного завода площадью 39 га. В свой первый проект в городе девелопер вложит 40 млрд рублей.



На участке 39 га планируется построить 550 тыс. кв. м недвижимости — в том числе девять жилых домов, социальные и коммерческие объекты. Площадь квартир составит 335 тыс. кв. м., под встроенные коммерческие помещения отведут 19,6 тыс. кв. м.



По условиям договора помимо жилой и коммерческой недвижимости проект предусматривают строительство трех детских садов в общей сложности на 750 воспитанников, а также школы на 1500 мест. Девелопер разработает проектную документацию и передаст ее городу вместе с участком, а строить школу будут за счет бюджета в рамках федеральной программы «Стимул».

