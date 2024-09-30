Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

зап.

 773мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Строительство GloraX вложит 40 млрд рублей проект комплексного освоения территории во Владимире

GloraX вложит 40 млрд рублей проект комплексного освоения территории во Владимире

373
Написать комментарий

GloraX и Администрация Владимира заключили договор о комплексном развитии территории бывшего тракторного завода площадью 39 га. В свой первый проект в городе девелопер вложит 40 млрд рублей.

На участке 39 га планируется построить 550 тыс. кв. м недвижимости — в том числе девять жилых домов, социальные и коммерческие объекты. Площадь квартир составит 335 тыс. кв. м., под встроенные коммерческие помещения отведут 19,6 тыс. кв. м.

По условиям договора помимо жилой и коммерческой недвижимости проект предусматривают строительство трех детских садов в общей сложности на 750 воспитанников, а также школы на 1500 мест. Девелопер разработает проектную документацию и передаст ее городу вместе с участком, а строить школу будут за счет бюджета в рамках федеральной программы «Стимул».

Проект по договору КРТ должны реализовать в течеине 15 лет с даты подписания.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
Новости компаний
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15