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Происшествия Маршрутка влетела в автобус в Москве. Пострадавших — около десятка

Маршрутка влетела в автобус в Москве. Пострадавших — около десятка

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2 комментария

Серьезная авария с общественным транспортом случилась днем 30 сентября в московском Царицыно. Среди пострадавших есть дети.

На Каспийской улице 52-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, автобус стоял на остановке.

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В результате, по данным ГИБДД, пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали об 11 пострадавших. Прокуратура уточняет, что травмы получили пассажиры маршрутки.

Маршрутка принадлежит подмосковному перевозчику, а рейсовый автобус — ГУП «Мосгортранс», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного перевозчика. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Комментарии
2
Зоркий Сокол
2 минуты
52 летний незаменимый специалист.
Delon
48 минут
Может быть так лучше? В Москве маршрутка влетела в автобус.
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