Маршрутка влетела в автобус в Москве. Пострадавших — около десятка

Источник: Госавтоинспекция Москвы







Серьезная авария с общественным транспортом случилась днем 30 сентября в московском Царицыно. Среди пострадавших есть дети.

На Каспийской улице 52-летний водитель маршрутного такси коммерческого перевозчика не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, автобус стоял на остановке.

1 из 2 Источник: Прокуратура Москвы

В результате, по данным ГИБДД, пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщали об 11 пострадавших. Прокуратура уточняет, что травмы получили пассажиры маршрутки.

Маршрутка принадлежит подмосковному перевозчику, а рейсовый автобус — ГУП «Мосгортранс», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного перевозчика. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.