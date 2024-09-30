Звезда нулевых Саша Project впала в кому после попытки покончить с собой

Московские врачи спасают жизнь 38-летней Александры Гинзбург, выступавшей в нулевые под псевдонимом Саша Project. По предварительным данным, накануне женщина была госпитализирована из своей квартиры после попытки самоубийства.



Как сообщает 30 сентября издание Starhit, в воскресенье певица сообщила своей матери о плохом самочувствии, после этого ее нашли в состоянии комы. На данный момент врачи оценивают состояние исполнительницы как стабильно тяжелое, Гинзбург находится в реанимации.



Саша Project стала популярной в начале нулевых благодаря песне «Очень нужен ты». Однако востребованность быстро сменилась забвением. Сцену пришлось покинуть из-за замужества, материнства и проблем со здоровьем из-за неудачных пластических операций. В общей сложности их было девять, в итоге у певицы начали пропадать память, зрение, слух и речь. В 2018 году Гинзбург снова начала выпускать песни, но былого успеха вернуть не смогла.

