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Происшествия Звезда нулевых Саша Project впала в кому после попытки покончить с собой

Звезда нулевых Саша Project впала в кому после попытки покончить с собой

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7 комментариев

Московские врачи спасают жизнь 38-летней Александры Гинзбург, выступавшей в нулевые под псевдонимом Саша Project. По предварительным данным, накануне женщина была госпитализирована из своей квартиры после попытки самоубийства.

Как сообщает 30 сентября издание Starhit, в воскресенье певица сообщила своей матери о плохом самочувствии, после этого ее нашли в состоянии комы. На данный момент врачи оценивают состояние исполнительницы как стабильно тяжелое, Гинзбург находится в реанимации.

Саша Project стала популярной в начале нулевых благодаря песне «Очень нужен ты». Однако востребованность быстро сменилась забвением. Сцену пришлось покинуть из-за замужества, материнства и проблем со здоровьем из-за неудачных пластических операций. В общей сложности их было девять, в итоге у певицы начали пропадать память, зрение, слух и речь. В 2018 году Гинзбург снова начала выпускать песни, но былого успеха вернуть не смогла.

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Комментарии
7
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
"проблем со здоровьем из-за неудачных пластических операций" диагноз поставлен) из достижений - забытая всеми единственная песня
Бородин П.Т.
59 минут
Главное, что с Сашей Грей все хорошо.
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