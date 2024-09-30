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Происшествия Женщина требует вернуть деньги за полуволка-забияку. Петербургский суд разберется

Женщина требует вернуть деньги за полуволка-забияку. Петербургский суд разберется

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Петербургский городской суд в апелляционном порядке разберется с иском о взыскании денег за купленную собаку, которая не прижилась в квартире и якобы доставила проблем покупательнице. Районный суд заявительнице отказал. Подробности рассказали 30 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Два года назад жительница Краснодарского края Злата Радкевич купила у заводчицы Юлии Иванович кобеля породы русский вольфхунд. Щенку по кличке Зевс на тот момент был почти год, стоил питомец 250 тысяч рублей. Черно-буро-серебристый щенок прописался в квартире Златы, но счастья не принес. Гибрид волка и собаки оказался семье не по зубам. Зевс, соответствуя своей кличке, огрызался, нападал и рычал. Радкевичи посчитали его опасным для совместного проживания и отказались от исполнения договора купли-продажи «в связи с ненадлежащим качеством товара и в введением покупателя в заблуждение». Через месяц после переезда в южный регион полуволк был возвращен продавцу, но деньги Злате Радкевич не вернули.

Заводчица Юлия Иванович пояснила, что Радкевич создавала впечатление адекватного и спокойного человека, умеющего общаться с собакой, управлять и руководить ею. С покупательницей было проведено 8 занятий, чтобы научить ее взаимодействовать с Зевсом. 11 ноября 2022 года Иванович привезла собаку на Московский вокзал, откуда щенок уехал с новой хозяйкой в Краснодарский край. После отъезда Радкевич присылала заводчице фото и видео, на которых Зевс был ласков и приветлив. Одним словом, претензий не было.

Суд указал, что на момент заключения договора собака была здорова и психически стабильна. В претензионных заявлениях указание на наличие заболеваний отсутствует. Из переписки Радкевич с заводчицей следует, что первая решила вернуть пса, так как у нее нет сил и возможности заниматься его воспитанием. Годовалый щенок на тот момент уже был очень сильным и попробовал обстановку дома на зуб. Радкевич поняла, что полуволк для квартиры не очень подходит. Доказательств того, что Зевс опасен для людей, женщина не предоставила. Покупательница нашла некую статью в СМИ, где говорится об опасности породы, но суд такое доказательство отверг.

Женщина просила вернуть ей 250 тысяч рублей за Зевса, 250 тысяч неустойки и 250 тысяч компенсации морального вреда. Выборгский районный суд даме отказал, теперь этой историей займется горсуд.

Русский вольфхунд — молодая породная группа и фактически петербургский эксклюзив. Петербургская художница-анималистка Юлия Иванович вывела ее при скрещивании циркового канадского волка с аляскинским маламутом. Получилась собака похожая на волка один в один. Средний рост в холке у взрослого кобеля составляет около 77 см; корпус очень мускулистый и крепкий, прямоугольного формата. Вес такого животного может составлять до 40 кг. Делать выводы о наследственности у собак этой породы слишком рано, так как впервые выведена она была лишь в середине нулевых.

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