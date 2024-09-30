Семерых увезли в полицию после драки со стрельбой на Гражданском проспекте

С пневматическим пистолетом и перцовым баллончиком выясняли отношения во дворах Калининского района Петербурга. Объясняться в отдел увезли трёх девушек и четырёх мужчин.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 сентября, вмешательство полиции потребовалось на Гражданском проспекте, 128, в ночь на воскресенье. Звонившая просила утихомирить толпу, устроившую драку со стрельбой в начале второго часа ночи.

Подоспевшие на место сотрудники патрульно-постовой службы застали семерых петербуржцев. По данным «Фонтанки», в отдел доставили четверых мужчин в возрасте 23, 27, 29 и 32 лет, девушек, младшей из которых 19 лет, а старшей накануне исполнилось 30 лет, а с ними — пневматический «Сталкер», баллончик и чехол без ножа.

Все семеро получили протоколы о мелком хулиганстве. Свет на причины конфликта пролили 26-летняя петербурженка и её 23-летний знакомый, проживающий неподалёку от места происшествия. С их слов, незнакомцы набросились на них с ножом, баллончиком и угрозами, а после двух выстрелов отобрали у молодого человека сумку.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения», — сообщили в главке.

После всех объяснений в полиции остался только 32-летний петербуржец: молодой человек, едва не лишившийся сумки, проживает в соседнем с ним доме.