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Власть Общество Жителей приграничья в Ленобласти просят носить с собой документы

Жителей приграничья в Ленобласти просят носить с собой документы

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8 комментариев

Октябрь в Ленинградской области начнется с режимных мероприятий в приграничье двух районов. Жителей предупреждают о необходимости иметь при себе документы.

С 1 по 6 октября Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти будет проводить дополнительные режимные мероприятия в пограничной зоне Сланцевского и Кингисеппского районов, сообщает пресс-служба ведомства 30 сентября. Меры направлены на профилактику правонарушений в пограничной и миграционной сферах.

В погранзонах усилят контроль за состоянием пограничного режима и режима государственной границы. В связи с этим жителям приграничных населенных пунктов напоминают, что при нахождении в пограничной зоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и пропуска.

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Комментарии
8
111111111111118
1 час
Хвост и усы - вот мои докУменты!
Leningradas_Velns
56 минут
А что случилось? Боимся перебежчиков ИЗ Европы?
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