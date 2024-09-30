Жителей приграничья в Ленобласти просят носить с собой документы

Октябрь в Ленинградской области начнется с режимных мероприятий в приграничье двух районов. Жителей предупреждают о необходимости иметь при себе документы.



С 1 по 6 октября Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти будет проводить дополнительные режимные мероприятия в пограничной зоне Сланцевского и Кингисеппского районов, сообщает пресс-служба ведомства 30 сентября. Меры направлены на профилактику правонарушений в пограничной и миграционной сферах.

В погранзонах усилят контроль за состоянием пограничного режима и режима государственной границы. В связи с этим жителям приграничных населенных пунктов напоминают, что при нахождении в пограничной зоне необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и пропуска.