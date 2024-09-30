В библиотеке «На Стремянной» ко Дню пожилого человека собирают подарки для жителей домов-интернатов

В библиотеке «На Стремянной» библиотечной сети им. М. Ю. Лермонтова стартует ежегодная акция по сбору подарков для петербуржцев старшего возраста, приуроченная ко Дню пожилого человека.



Акция пройдёт с 1 по 10 октября. Она призвана помочь пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, — бабушкам и дедушкам, живущим в пансионатах и домах-интернатах. Библиотека будет принимать сладкие подарки, в частности пастилу и зефир, конфеты, печенье, а также сладости, разрешённые при диабете. С подробным списком можно ознакомиться здесь.



Организаторы акции подчёркивают, что подарки развозить будут волонтёры благотворительного фонда «Старость в радость» в течение всего октября, поэтому необходимо обращать внимание на сроки годности.



Подарки будут принимать на Стремянной, 20, в часы работы: в понедельник — пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу с 10:00 до 18:00. Подробности — в официальном паблике библиотеки.

