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Происшествия Серия взрывов и выпрыгивающие из окон люди: что известно о крупном пожаре в ЖК «Селигер сити» на севере Москвы

Серия взрывов и выпрыгивающие из окон люди: что известно о крупном пожаре в ЖК «Селигер сити» на севере Москвы

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При смертельном пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы, где посреди ночи загорелись несколько этажей жилого дома, пострадало четыре человека. Пожару могли предшествовать взрывы баллонов, некоторым из жильцов пришлось спасаться от огня прыгая из окон. Об этом сообщил портал Msk1.ru в понедельник, 30 сентября.

Возгорание случилось в доме в Ильменском проезде, пламя быстро распространилось с пятого этажа до восьмого. Со слов жильцов, около 3 часов ночи они услышали четыре взрыва, после чего в одном из домов начался пожар. Газовые баллоны, как они предполагают, могли находиться в одной из квартир из-за ремонта — с помощью них рабочие хотели натянуть потолок. Соседи видели, как накануне баллоны заносили в подъезд.

Судя по кадрам очевидцев, взорвавшийся газовый баллон вылетел на улицу, пробил стену дома и потух.

Во время пожара жильцы горящих квартир высовывались из окон в надежде на помощь. Один из мужчин спрыгнул вниз на натянутое прохожими одеяло, но после был госпитализирован. Предварительно, у него несколько переломов.

По данным МЧС, к тушению огня привлекли 88 специалистов и 27 единиц техники. К 4:19 пожар был локализован на площади 100 кв. м, к 4:25 ликвидирован.

Как указывает издание, сотрудники МЧС спасли из огня 7 человек. Четверо пострадали, в том числе ребенок. Позже под завалами спасатели обнаружили тело погибшего.

По данным прокуратуры, возгорание произошло в квартире на 5 этаже, где, по предварительной информации, проводились ремонтные работы по установке натяжного потолка. СК связывает возгорание с хлопком газа.

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В настоящее время в торговом центре XL, расположенном у места ЧП, организовали пункт помощи пострадавшим. У жилого комплекса на время перекрыто движение, на месте продолжают работать оперативные службы.

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7
Torres
24 минуты
а что с оборудованием у мчс? почему прохожие! натягивают одеяло! и спасают выпрыгивающего человека? что делают в это время спасатели-то? так-то пора бы и у руководства мчс провести чистки на предмет коррупции. может где найдут дачку у высокопоставленных руководителей: настоящих и прошлых...
111111111111118
39 минут
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот, — и еще считаю долгом предупредить, что кот — древнее и неприкосновенное животное!
282771075
23 минуты
в 3 ночи они проводили ремонтные работы по установке натяжного потолка? Что за бред пишет Фонтанка
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