Серия взрывов и выпрыгивающие из окон люди: что известно о крупном пожаре в ЖК «Селигер сити» на севере Москвы

Источник: Илья Старков







При смертельном пожаре в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы, где посреди ночи загорелись несколько этажей жилого дома, пострадало четыре человека. Пожару могли предшествовать взрывы баллонов, некоторым из жильцов пришлось спасаться от огня прыгая из окон. Об этом сообщил портал Msk1.ru в понедельник, 30 сентября.



Источник: читательница «Фонтанки» Елизавета

Возгорание случилось в доме в Ильменском проезде, пламя быстро распространилось с пятого этажа до восьмого. Со слов жильцов, около 3 часов ночи они услышали четыре взрыва, после чего в одном из домов начался пожар. Газовые баллоны, как они предполагают, могли находиться в одной из квартир из-за ремонта — с помощью них рабочие хотели натянуть потолок. Соседи видели, как накануне баллоны заносили в подъезд.



Судя по кадрам очевидцев, взорвавшийся газовый баллон вылетел на улицу, пробил стену дома и потух.



Источник: Илья Старков

Во время пожара жильцы горящих квартир высовывались из окон в надежде на помощь. Один из мужчин спрыгнул вниз на натянутое прохожими одеяло, но после был госпитализирован. Предварительно, у него несколько переломов.



Источник: Илья Старков

По данным МЧС, к тушению огня привлекли 88 специалистов и 27 единиц техники. К 4:19 пожар был локализован на площади 100 кв. м, к 4:25 ликвидирован.



Источник: Илья Старков

Как указывает издание, сотрудники МЧС спасли из огня 7 человек. Четверо пострадали, в том числе ребенок. Позже под завалами спасатели обнаружили тело погибшего.



Источник: Илья Старков

По данным прокуратуры, возгорание произошло в квартире на 5 этаже, где, по предварительной информации, проводились ремонтные работы по установке натяжного потолка. СК связывает возгорание с хлопком газа.



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В настоящее время в торговом центре XL, расположенном у места ЧП, организовали пункт помощи пострадавшим. У жилого комплекса на время перекрыто движение, на месте продолжают работать оперативные службы.

