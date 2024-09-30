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Происшествия Стали известны подробности ДТП с детьми и беременной матерью на Науки

Стали известны подробности ДТП с детьми и беременной матерью на Науки

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1 комментарий

Мать с дочерью и двух девочек-близнецов напротив гипермаркета в Калининском районе сбил пожилой водитель, ехавший на запрещённый сигнал светофора. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 сентября.

Как рассказали в Госавтоинспекции, незадолго до восьми часов утра водитель «Ситроена» въехал в пешеходов, переходивших проспект Науки у дома №17/2 на зелёный сигнал светофора. По уточнённым данным, травмы получили 38-летняя женщина и её четырёхлетняя дочь, а также две сестры в возрасте 13 лет.

Всех четверых развезли по больницам в состоянии средней степени тяжести. В полиции отмечали, что пострадавшая женщина ждёт ребёнка.

Водителю «Ситроена» 75 лет. По предварительной информации «Фонтанки», это владелец автомобиля — белый «Ситроен» с номерами Ленобласти числится за мужчиной 1949 года рождения.

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Комментарии
2
111111111111118
4 минуты
"запрещённый сигнал светофора" - это пять с плюсом! Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да?
kolpankolpan
1 минута
В таком возрасте медкомиссия должна быть ежегодно.Сосед перец в 86 лет катается правда иногда.Вроде и не совсем маразматик, но с прикидами. Но это -вроде должно проверять.
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