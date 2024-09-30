Медитация с пандой. Теперь за Диндин, Жуи и Катюшей можно следить онлайн

У московских панд Жуи, Диндин и Катюши закончилась уединенная жизнь, теперь они публичные личности и фактически герои реалити-шоу. В их вольерах наконец-то установили камеры, а изображение вывели на сайт Московского зоопарка . 30 сентября руководитель учреждения Светлана Акулова пригласила всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции.

Наблюдать можно не только за пандами, но и за другими животными. Слоны, гориллы, орангутаны, рыси и другие представители фауны теперь тоже живут под камерами. «Фонтанка» зашла на сайт Московского зоопарка, увидела энергичных медоедов, меланхоличных панд и гуляющих по вольеру слонов. Поймать орангутанов и капибар не удалось — эти животные в понедельник утром, видимо, не готовы показываться зрителям. Мы их понимаем.

