Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

сев.

 771мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Медитация с пандой. Теперь за Диндин, Жуи и Катюшей можно следить онлайн

Медитация с пандой. Теперь за Диндин, Жуи и Катюшей можно следить онлайн

796
Написать комментарий

У московских панд Жуи, Диндин и Катюши закончилась уединенная жизнь, теперь они публичные личности и фактически герои реалити-шоу. В их вольерах наконец-то установили камеры, а изображение вывели на сайт Московского зоопарка. 30 сентября руководитель учреждения Светлана Акулова пригласила всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции.

Наблюдать можно не только за пандами, но и за другими животными. Слоны, гориллы, орангутаны, рыси и другие представители фауны теперь тоже живут под камерами. «Фонтанка» зашла на сайт Московского зоопарка, увидела энергичных медоедов, меланхоличных панд и гуляющих по вольеру слонов. Поймать орангутанов и капибар не удалось — эти животные в понедельник утром, видимо, не готовы показываться зрителям. Мы их понимаем.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25