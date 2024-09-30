Пьяный самокатчик сбил девушку-курьера на тротуаре у «Гражданского проспекта». Встать самостоятельно она не смогла

Источник: читательница «Фонтанки» Светлана







В Калининском районе Петербурга нетрезвый самокатчик сбил с ног девушку-курьера на тротуаре. Столкновение произошло на глазах у других прохожих, но это не помешало водителю СИМ предпринять несколько попыток бегства, рассказала читательница «Фонтанки» Светлана 30 сентября. С ее слов, пострадавшей потребовалась помощь врачей.



Дорожный инцидент случился накануне около 19:30 у дома 107/4 на Гражданском проспекте. «Я выходила из магазина, когда услышала какой-то грохот, — вспоминает Светлана. — Увидела двух парней на самокатах и девушку, лежащую на тротуаре. Это была девушка-курьер с большой сумкой, прохожие помогли ей сесть. Как я узнала, она забрала заказ и шла к машине, когда ей в бок врезался этот самокатчик. У него был разбит подбородок, сам он сильно шатался. У второго признаков нетрезвости не наблюдалось, он то уезжал, то приезжал».

Источник: читательница «Фонтанки» Светлана

Некоторые из прохожих принялись отчитывать водителя, но тот с трудом воспринимал происходящее. При этом мужчина предпринял сразу две попытки бегства — в первый раз сдался после нескольких криков в свою сторону, во второй раз устроил погоню. «Я пошла за ним, но так как бегать не могу, шла и присматривала, кого можно привлечь. <…> Шли четверо ребят. Я говорю: ребят, помогите, <...> вот надо его остановить до приезда полиции», — добавила женщина. Молодые люди быстро догнали беглеца, тот сопротивляться не стал.

Ребята, оказавшие помощь в задержании 1 из 3 Источник: читательница «Фонтанки» Светлана

Светлана добавила, что в итоге самокатчик удалился в сопровождении сотрудников полиции. Девушку же увезли в больницу, идти самостоятельно после падения она не могла, жалуясь на боли в боку и ноге.



Как стало известно «Фонтанке», 38-летняя пострадавшая отделалась ушибами. В отношении 30-летнего самокатчика был составлен протокол по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

