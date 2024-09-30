Книжек не читали? Попробуйте ответить на 10 вопросов из Литературного диктанта

В последнее время в России появилось столько разнообразных «диктантов», что за всеми и не уследишь. Вот буквально на днях состоялся Литературный. Вы, кстати, принимали в нем участие? Если нет, то у нас он, как говорится, и дома есть. В этом тесте мы объединили 10 вопросов из самой книжной акции из образовательных и самой образовательной из книжных — как думаете, у вас получится безошибочно ответить на каждое задание?
Какое произведение начинается такими строчками: «На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки. Шел май 1942 года»?
- «А зори здесь тихие…»
- «Солдатами не рождаются»
- «Белая гвардия»
- «Молодая гвардия»
Кто из перечисленных писателей не получал Нобелевскую премию?
- Иван Бунин
- Борис Пастернак
- Антон Чехов
- Михаил Шолохов
Этот персонаж — потомственный дворянин. В юности изучал право и судопроизводство, но на деле не способен составить даже заявление в полицию в свободной форме. В прошлом он служил чиновником, но после небольшой неприятности отправился в отставку. Он 12 лет безвыездно живет в Петербурге на Гороховой улице. О ком речь?
- Чацкий
- Обломов
- Манилов
- Свидригайлов
Как звали коня Печорина, загнанного им в погоне за Верой?
- Казак
- Калмык
- Карадаг
- Черкес
Каких цветов в одежде придерживался Чичиков?
- Коричневых и красноватых
- Черных и красных
- Фиолетовых и зеленоватых
- Серых
Сколько действий в пьесе «Бесприданница»?
- Одно
- Два
- Три
- Четыре
Этот герой соединяет в себе черты многих литературных персонажей и реальных лиц, но больше всего напоминает Николая Гоголя: «...бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми». Имени его мы не знаем, а вот прозвище…
- Человек в футляре
- Иудушка
- Кривоносик
- Мастер
На самом деле их три, но автор считал, что они — одно произведение с разными героями и общей идеей. Первым была «Обыкновенная история», третьим — «Обрыв». А как назывался второй?
- «Вий»
- «Обломов»
- «Накануне»
- «На дне»
На пути к любимой Венечка Ерофеев, лирический герой поэмы «Москва — Петушки», благополучно миновал небольшую станцию Железнодорожную. А лет сто назад, когда станция называлась Обираловка, это не удалось сделать одной литературной героине. Как ее звали?
- Анна Аркадьевна
- Настасья Филипповна
- Татьяна Дмитриевна
- Катерина Петровна
Пират Джон Сильвер потерял ногу, его «коллега» капитан Крюк — руку. А какой части тела лишился коллежский асессор Платон Ковалев?
- Кисти
- Носа
- Уха
- Глаза