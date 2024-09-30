Книжек не читали? Попробуйте ответить на 10 вопросов из Литературного диктанта

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Этот персонаж — потомственный дворянин. В юности изучал право и судопроизводство, но на деле не способен составить даже заявление в полицию в свободной форме. В прошлом он служил чиновником, но после небольшой неприятности отправился в отставку. Он 12 лет безвыездно живет в Петербурге на Гороховой улице. О ком речь?