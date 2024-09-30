В Китае придумали батарейку, которая может работать на дне океана и в космосе несколько десятилетий

Инженеры Университета Сучжоу в Китае разработали миниатюрную батарейку, которая может работать десятилетиями в экстремальных условиях, таких как дно океана или космос, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Она генерирует электричество благодаря распаду радиоактивного изотопа америция: америций-241, один из компонентов отработанного ядерного топлива, выделяет много энергии при распаде, но его радиация быстро рассеивается в окружающей среде. Чтобы этого избежать, инженеры встроили америций в полимерный кристалл, который преобразует альфа-излучение в стабильное зеленое свечение. Это свечение затем преобразуется в электричество при помощи тонкого фотопреобразователя, а сама батарейка заключена в кварцевую оболочку.