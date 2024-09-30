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Технологии Энергетический Петербург В Китае придумали батарейку, которая может работать на дне океана и в космосе несколько десятилетий

В Китае придумали батарейку, которая может работать на дне океана и в космосе несколько десятилетий

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Инженеры Университета Сучжоу в Китае разработали миниатюрную батарейку, которая может работать десятилетиями в экстремальных условиях, таких как дно океана или космос, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

Она генерирует электричество благодаря распаду радиоактивного изотопа америция: америций-241, один из компонентов отработанного ядерного топлива, выделяет много энергии при распаде, но его радиация быстро рассеивается в окружающей среде. Чтобы этого избежать, инженеры встроили америций в полимерный кристалл, который преобразует альфа-излучение в стабильное зеленое свечение. Это свечение затем преобразуется в электричество при помощи тонкого фотопреобразователя, а сама батарейка заключена в кварцевую оболочку.

Размеры устройства составляют всего 1 мм на 1 мм, и оно может беспрерывно генерировать электричество в течение 200 часов с мощностью 139 микроватт на Кюри. Хотя для работы 60-ваттной лампы понадобятся миллиарды таких батареек, новый аккумулятор в 8000 раз мощнее своих предшественников. Хотя период полураспада америция составляет 7300 лет, сама батарея проработает несколько десятилетий из-за постепенного разрушения компонентов под действием гамма-излучения. Ученые надеются, что такие батареи можно будет использовать в датчиках, работающих в труднодоступных местах, где замена обычных источников питания невозможна, например, в глубоководных и космических миссиях.

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