В Ульяновске внук применил к бабушке спецсредство. Пенсионерку от оков освободили спасатели

В Ульяновске внук во время игры «арестовал» бабушку. На помощь пенсионерке пришлось звать спасателей. Видеозаписью происшествия 29 сентября в телеграм-канале поделилось городское «Управление гражданской защиты».

Инцидент произошел на улице Ефремова в Свияжском районе города. Расшалившийся мальчик застегнул на руке бабушки браслет наручников. Ключа не оказалось. Пожилую женщину из спецсредства вызволяли спасатели, распилившие браслет специальным инструментом.



Медицинская помощь не потребовалась. Сообщается, что наручники остались в доме от покойного деда, который работал в правоохранительных органах.

