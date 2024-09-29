У «Детского мира» хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов

Уголовное дело в связи с кражей данных 4459 подарочных сертификатов «Детского мира» возбудил Следственный комитет России. Как пишет 29 сентября «Коммерсантъ», хакеры подобрали номера и пароли карт с помощью специальных программ.



Дело возбудили по статье о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4. ст. 159.6) и об использовании вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Виновным грозит до 7–10 лет лишения свободы.

Размер ущерба не уточняется.