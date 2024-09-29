Олимпийская чемпионка Чепалова призвала прекратить дело против хоккеистов из Биробиджана, подравшихся с командой ФСБ

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова в своем Telegram-канале
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Юлия Чепалова осудила «неспортивное поведение» некоторых игроков «Тафгая». «Это недопустимо и такой хоккей нам не нужен. Но уже случилось как случилось», — пишет лыжница. По информации спортсменки, сразу после матча с дракой, который прошел еще весной этого года, несколько игроков «Тафгая» получили по десять суток административного ареста. Baza сообщает, что после игры пятерых игроков «Тафгая» арестовали на
На этом история не закончилась. «По всей видимости это сочли недостаточным и летом было возбуждено дело по
По данным Baza, троих игроков «Тафгая» ограничили подписками о невыезде, а двое действительно задержаны. Меру им изберут
«Повторюсь, поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием это перебор», — написала олимпийская чемпионка, принесла извинения команде «Фантом» и попросила проявить великодушие и разобраться иначе.
В качестве наказания Чепалова предложила обязать игроков «Тафгая» публично извиниться и в любом из дворов Биробиджана поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА/
«Пусть прочувствуют "свой хоккей", который они устроили, думаю Роман Ротенберг возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — заключила лыжница.