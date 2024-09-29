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    Олимпийская чемпионка Чепалова призвала прекратить дело против хоккеистов из Биробиджана, подравшихся с командой ФСБ

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    Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова в своем Telegram-канале 29 сентября призвала прекратить уголовное дело в отношении игроков любительской команды «Тафгай», возбужденное после драки с командой «Фантом» управления ФСБ в Еврейской автономной области (ЕАО). Спортсменка принесла извинения команде «Фантом» и попросила о личной встрече с начальником управления ФСБ по ЕАО Максимом Лосевым.

    телеграм-канал ЧепаловSKiй

    Юлия Чепалова осудила «неспортивное поведение» некоторых игроков «Тафгая». «Это недопустимо и такой хоккей нам не нужен. Но уже случилось как случилось», — пишет лыжница. По информации спортсменки, сразу после матча с дракой, который прошел еще весной этого года, несколько игроков «Тафгая» получили по десять суток административного ареста. Baza сообщает, что после игры пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток и оштрафовали, а организаторы турнира объявили о дисквалификации хоккеистов.

    На этом история не закончилась. «По всей видимости это сочли недостаточным и летом было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти) — это до семи лет лишения свободы», — продолжает Чепалова. Она добавила, что предположительные зачинщики были задержаны несколько дней назад, впереди их ждет суд по избранию меры пресечения.

    По данным Baza, троих игроков «Тафгая» ограничили подписками о невыезде, а двое действительно задержаны. Меру им изберут 30 сентября.

    «Повторюсь, поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием это перебор», — написала олимпийская чемпионка, принесла извинения команде «Фантом» и попросила проявить великодушие и разобраться иначе.

    В качестве наказания Чепалова предложила обязать игроков «Тафгая» публично извиниться и в любом из дворов Биробиджана поставить их на ворота без защиты для отработки буллитов командой «Фантом» или командой хоккейного клуба СКА/

    «Пусть прочувствуют "свой хоккей", который они устроили, думаю Роман Ротенберг возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — заключила лыжница.

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