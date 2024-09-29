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Происшествия В Тюмени мужчина напал на мать участника СВО. Ему не понравилась её собака

В Тюмени мужчина напал на мать участника СВО. Ему не понравилась её собака

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18 комментариев

Мужчина напал на женщину с собакой на выходе из магазина в Тюмени. От кулаков агрессивного незнакомца пострадала мать участника специальной военной операции. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о побоях. Доклад о ходе расследования 29 сентября затребовал глава СК Александр Бастрыкин.

Личность мужчины, ударившего 52-летнюю женщину, устанавливают, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, женщина зашла в магазин с собакой. Это не понравилось одному из покупателей, которому отказались продать алкоголь. Он дождался потерпевшую у выхода и сначала накинулся на собаку. После досталось и защищавшей питомца хозяйке.

Накануне в Ульяновске у магазина на улице 50-летия ВЛКСМ мужчина несколько раз ударил по лицу пожилую женщину, продававшую цветы. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали обидчика пенсионерки. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полицейским мужчина объяснил, что «так получилось» и принес извинения потерпевшей.

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Комментарии
18
Snow*
18 минут
и если скажем, подрались две матери двух участников СВО, то нейтрализуется ли их особый статус, или учитываются дополнительные параметры - воинские звания, выслуга лет, награды?
Дядя Бо
24 минуты
Какое отношение к происшествию имеет родство потерпевший с участником сво?
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