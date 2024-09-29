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    В Барнауле горит свыше 6000 квадратных метров комбината. Рядом — резервуары с горюче-смазочными материалами

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    Фото: МЧС России
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    Площадь пожара, которые разгорался в течение дня 29 сентября на мебельном комбинате в Барнауле, достигла 6800 квадратных метров и была на этой отметке локализована — сообщает МЧС России. На месте работает 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

    «Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами», — отмечает ведомство.

    МЧС России

    В горящем здании работают 7 звеньев газодымозащитников МЧС России. Развернуты 3 боевых участка тушения.

    МЧС России

    Шестиэтажное здание барнаульского мебельного комбината загорелось, предварительно с пятого этажа. В ходе борьбы с огнем из административного здания был спасен человек.

    «На месте происшествия работает территориальный прокурор, — прокомментировала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. — Причины и условия произошедшего устанавливаются, идёт тушение огня. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

    Здание комбината находится в промзоне на улице Попова.

    Фото: МЧС России

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