В Барнауле горит свыше 6000 квадратных метров комбината. Рядом — резервуары с горюче-смазочными материалами

Площадь пожара, которые разгорался в течение дня 29 сентября на мебельном комбинате в Барнауле, достигла 6800 квадратных метров и была на этой отметке локализована — сообщает МЧС России. На месте работает 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
«Подразделения МЧС России препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами», — отмечает ведомство.
МЧС России
В горящем здании работают 7 звеньев газодымозащитников МЧС России. Развернуты 3 боевых участка тушения.
МЧС России
Шестиэтажное здание барнаульского мебельного комбината загорелось, предварительно с пятого этажа. В ходе борьбы с огнем из административного здания был спасен человек.
«На месте происшествия работает территориальный прокурор, — прокомментировала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. — Причины и условия произошедшего устанавливаются, идёт тушение огня. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».
Здание комбината находится в промзоне на улице Попова.