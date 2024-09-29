В Кропоткине мужчина взорвал гранату во время разговора о предстоящем расставании

Мужчина и женщина погибли от взрыва гранаты в Краснодарском крае. По предварительной информации, боеприпас привели в действие во время ссоры. Подробности 29 сентября сообщает 93.RU.
Инцидент произошел в городе Кропоткине. В автомобиле «Нива» между парой произошел конфликт. Якобы женщина решила расстаться с мужчиной, а тот взорвал гранату прямо в салоне. Оба погибли на месте. Возраст пары не уточняется.
Правоохранительные органы выясняют, откуда он взял гранату. Известно, что мужчина был судим за разбои, грабежи, убийство и провел в колонии больше 20 лет.
В пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследования контролирует прокуратура Кавказского района.
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