В Ленобласти нашли шестилетнего мальчика в лесу. Осмотревшие его медики заподозрили страшное

В минувшую субботу добровольцы выдвинулись на поиски шестилетнего мальчика, который ушел в неизвестном направлении. Круг поисков был ограничен окрестностями Петербурга на юго-западе. Спустя некоторое время ребенка нашли в лесу, стало известно «Фонтанке» 29 сентября.

По предварительным данным, мальчика осмотрела фельдшер скорой помощи, и помимо переохлаждения и множественных ушибов, заподозрила, что над мальчиком могли совершить насилие сексуального характера.

Его состояние было оценено как средней степени тяжести, ребенка доставили в больницу в Петербурге.



Обновлено в 14:50. В следственных органах сообщили «Фонтанке», что никакого насилия в отношения ребенка не было.