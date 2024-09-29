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Происшествия Под Петербургом на пешеходном переходе сбили девятиклассницу

Под Петербургом на пешеходном переходе сбили девятиклассницу

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Автомобиль сбил девочку-подростка на пешеходном переходе во Всеволожском районе. Об этом 29 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло накануне вечером у дома 34 в деревне Нижние Осельки. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу и угодила под колеса «Рено SR», которым управлял 64-летний мужчина.

Девятиклассницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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