Под Петербургом на пешеходном переходе сбили девятиклассницу

Автомобиль сбил девочку-подростка на пешеходном переходе во Всеволожском районе. Об этом 29 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



ДТП произошло накануне вечером у дома 34 в деревне Нижние Осельки. 15-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу и угодила под колеса «Рено SR», которым управлял 64-летний мужчина.



Девятиклассницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

