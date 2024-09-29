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Общество Умерла одна из лидеров хунвейбинов Мао Цзэдуна, которую называли символом «культурной революции». С 1980-х она жила в США

Умерла одна из лидеров хунвейбинов Мао Цзэдуна, которую называли символом «культурной революции». С 1980-х она жила в США

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12 комментариев

В США скончалась Сун Биньбинь, которая была одним из лидеров хунвейбинов и символом «культурной революции» в Китае. Женщина скончалась в Нью-Йорке на 78 году жизни, пишет 29 сентября The Wall Street Journal.

Сун Бинбинь повязывает красную повязку Мао Цзэдуну у ворот Тяньаньмэнь

В 1980-х годах Сун Биньбинь перебралась за счет средств Компартии Китая в Соединенные Штаты, получила гражданство и осталась там жить. В 1989 году она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. Однокурсники женщины практически ничего не знали о ее прошлом.

Сунь Биньбинь была дочерью генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей Коммунистической партии Китая (КПК). В 1960-х годах, будучи лидером хунвейбинов, так называемых красных охранников, которые действовали по приказу китайского лидера Мао Цзэдуна, выступила с призывом преследовать учителей, которые не приняли революционные идеи Мао. Репрессии затронули не только преподавателей, но также представителей интеллигенции и членов Коммунистической партии Китая.

В августе 1966 года хунвейбины насмерть забили заместителя директора женской гимназии при Пекинском педагогическом университете, где училась Сунь Биньбинь. Бянь Чжунъюнь стала первой известной жертвой «культурной революции».

В знак поощрения Сунь Биньбинь позволили надеть красную повязку на руку Мао Цзэдуну в ходе демонстрации на площади Тяньаньмэнь.

За август и сентябрь 1966 года по всей стране от рук хунвейбинов погибло около 1,8 тысячи человек. Число жертв идеологических кампаний 1966–1976 годов оценивается в 100 миллионов человек.

Сун Биньбинь в январе 2014 года извинилась перед женской гимназией при Пекинском педагогическом университете, осудила «культурную революцию» и объяснила, что не могла остановить избиение заместителя директора, поскольку тогда ее саму объявили «противостоящей борьбе с буржуазными элементами». Муж погибшей от рук хунвейбинов женщины извинения не принял.

В 2016 году официальная газета Компартии Китая «Жэньминь жибао» назвала «культурную революцию» 1960-х годов ошибкой и потребовала не допустить ее повторения.

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Комментарии
12
just.dont
35 минут
У нас в стране тоже многие управленцы мечтают управлять из более привлекательных для жизни мест.
282534295
32 минуты
Из наших "хунвейбинов" тоже многие пристроились - кто в США ( по гринкарте), а кто в Европу. И не вспоминают как наши идут вместе.
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