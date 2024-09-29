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    В Ленобласти незваный гость погиб в драке с хозяином квартиры, в которую ломился рано утром

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    Тело 38-летнего мужчины с травмами лица и головы было найдено рано утром в субботу в одной из парадных в поселке Романовка Всеволожского района. Выяснилось, что он погиб после встречи с местным жителем, к которому решил без спроса зайти в гости, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    По подозрению в преступлении был задержан 39-летний мужчина. По предварительным данным, в ранний час к нему в дверь постучал пьяный незнакомец. Когда хозяин квартиры вышел на лестничную клетку, между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе столкновения подозреваемый ударил оппонента, и тот, потеряв равновесие, упал, ударившись головой об пол. Это падение оказалось фатальным: незваный гость скончался до прибытия скорой помощи.

    По предварительным данным «Фонтанки», с места происшествия было изъято два ножа и гантель весом 1,25 кг. Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

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