В Ленобласти незваный гость погиб в драке с хозяином квартиры, в которую ломился рано утром

Тело 38-летнего мужчины с травмами лица и головы было найдено рано утром в субботу в одной из парадных в поселке Романовка Всеволожского района. Выяснилось, что он погиб после встречи с местным жителем, к которому решил без спроса зайти в гости, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в преступлении был задержан 39-летний мужчина. По предварительным данным, в ранний час к нему в дверь постучал пьяный незнакомец. Когда хозяин квартиры вышел на лестничную клетку, между ними возник конфликт, который перерос в драку. В ходе столкновения подозреваемый ударил оппонента, и тот, потеряв равновесие, упал, ударившись головой об пол. Это падение оказалось фатальным: незваный гость скончался до прибытия скорой помощи.

