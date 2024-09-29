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Город В Озерках построят приходской храм всех святых. Показываем, как он будет выглядеть

В Озерках построят приходской храм всех святых. Показываем, как он будет выглядеть

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2 комментария

В Выборгском районе неподалеку от Верхнего Суздальского озера построят приходской храм всех святых. Архитектурный облик постройки согласовал комитет по градостроительству Петербурга.

Храм построят северо-восточнее пересечения Большой Десятинной улицы и Афонской улицы.

Проект разработала архитектурная фирма «А-Про». Высота храма под яблоко (то есть без учета высоты креста) составит 17,25 метров.

В настоящее время на сайте Госстройнадзора отсутствует информация о выданном на данный участок разрешении на строительство.

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Комментарии
2
alexadmin
12 минут
В Азерках логичнее мечеть построить.
Slava_Rossii2
12 минут
Что значит "построят"? На панорамах карты от 2022 года этот храм уже в наличии. Получается его строили без согласований и разрешений? Почему виновные чиновники и застройщик не привлекаются к ответственности?
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