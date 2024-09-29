В Озерках построят приходской храм всех святых. Показываем, как он будет выглядеть

В Выборгском районе неподалеку от Верхнего Суздальского озера построят приходской храм всех святых. Архитектурный облик постройки согласовал комитет по градостроительству Петербурга.



Источник: КГА







Храм построят северо-восточнее пересечения Большой Десятинной улицы и Афонской улицы.



Источник: КГА







Проект разработала архитектурная фирма «А-Про». Высота храма под яблоко (то есть без учета высоты креста) составит 17,25 метров.



В настоящее время на сайте Госстройнадзора отсутствует информация о выданном на данный участок разрешении на строительство.

