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Эти 10 произведений русской литературы точно читал настоящий русский интеллектуал с чувством юмора. Но хорошо ли помнит ли этот интеллектуал строчки произведений? Давайте же проверим! Пройдите тест наших коллег из Maxim.
«Пешеходов надо любить». Это из какого произведения?
«В двенадцать подъехали к Луге». Откуда строка?
«Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках». Угадаете произведение?
«У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы». Чьи строки?
«Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти что до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось». А это откуда?
«Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом». Догадались?
В каком произведении есть строка: «Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни»?
«Что такое история как таковая — объяснять незачем, так как это каждому должно быть известно с молоком матери». Это мы откуда взяли?
«У одних родителей мальчик был». Угадаете?
«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть». Кто это написал?
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Как у вас с юмором? Угадайте 10 самых смешных произведений русской литературы по первым предложениям
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Как у вас с юмором? Угадайте 10 самых смешных произведений русской литературы по первым предложениям
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