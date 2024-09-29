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    Как у вас с юмором? Угадайте 10 самых смешных произведений русской литературы по первым предложениям

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    Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
    Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
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    Эти 10 произведений русской литературы точно читал настоящий русский интеллектуал с чувством юмора. Но хорошо ли помнит ли этот интеллектуал строчки произведений? Давайте же проверим! Пройдите тест наших коллег из Maxim.

    «Пешеходов надо любить». Это из какого произведения?

    «В двенадцать подъехали к Луге». Откуда строка?

    «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках». Угадаете произведение?

    «У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы». Чьи строки?

    «Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что случай, с которого началась (и тянется почти что до наших дней) вся история, произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не осталось». А это откуда?

    «Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом». Догадались?

    В каком произведении есть строка: «Обручальное кольцо есть первое звено в цепи супружеской жизни»?

    «Что такое история как таковая — объяснять незачем, так как это каждому должно быть известно с молоком матери». Это мы откуда взяли?

    «У одних родителей мальчик был». Угадаете?

    «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть». Кто это написал?

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    Как у вас с юмором? Угадайте 10 самых смешных произведений русской литературы по первым предложениям

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    Как у вас с юмором? Угадайте 10 самых смешных произведений русской литературы по первым предложениям

    Вы точно кое-что читали!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Как у вас с юмором? Угадайте 10 самых смешных произведений русской литературы по первым предложениям

    Вы настоящий знаток!

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    Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
    Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

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