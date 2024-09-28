Гонду били в пах, а Караваев жестко облажался. Как «Зенит» впервые проиграл в чемпионате

Фото: Андрей Шрамко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Матчи «Зенита» и «Краснодара» — это всегда безудержное веселье. В этот раз команды решили подождать почти до конца основного времени, чтобы потом сотворить главную сенсацию тура. Получилось лихо, хотя петербургские болельщики вряд ли оценили такой перфоманс своей команды.



В этот раз Семак проявил здравомыслие и против сильного соперника ограничился двумя нападающими. С первых минут на поле вышли: Евгений Латышонок, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Лусиано.



Александр Соболев ожидаемо остался в запасе — бывший форвард «Спартака» пока совсем не впечатляет.

А вот на газоне домашнего стадиона «Краснодара» футболисты «Зенита» расставили странно. Сложно было понять по какой схеме играют сине-бело-голубые. То ли 4–1–4–1, то ли еще как-то.



«Зенит» забил уже на втором минуте. Мяч в ворота отправил Гонду, но главный судья Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда Глушенкова

А чуть позже случился самый спорный момент игры. Гонду упал в борьбе с защитником «Краснодара» Витором Торменой, а затем бразилец шипами наступил игроку «Зенита» в область паха. Сухой посчитал желтую карточку достаточным наказанием, хотя эпизод вполне тянул на удаление.

ВИДЕО: https://t.me/matchpremier/19810

В остальном «Краснодар» был больше заряжен на атаку. На счету южан после первого тайма было девять ударов по воротам против двух у «Зенита», пять угловых (у петербуржцев — ни одного) и 57 процентов владения мячом. Однако сильных изменений в игре после перерыва не произошло. Даже на замену вышел только Вячеслав Караваев вместо Мантуана.



Впрочем, игра все равно стала чуть веселее. Неплохо сыграл в стеночку с Глушенковым Кассьерра.

ВИДЕО: https://t.me/fczenit/21698

И отлично приложился после сольного прохода Педро.

ВИДЕО: https://t.me/fczenit/21701

Еще несколько шансов было у Клаудиньо, но все без результата. И в тот момент, когда игра, казалось, шла к нулевой ничьей, «Краснодар» выстрелил. Латышонка на 88-й минуте пробил Кардоба после кошмарной ошибки Караваева в своей штрафной.



ВИДЕО: https://t.me/matchpremier/19813

«Зенит», естественно, побежал отыгрываться, но вместо этого получил второй мяч в свои ворота. Контратаку точным ударом на 4-й добавленной минуте завершил Федор Смолов. Предголевой пас, кстати, отдал воспитанник академии «Зенита» Данила Козлов.



ВИДЕО: https://t.me/matchpremier/19814

Финальный свисток зафиксировал первое в сезоне поражение «Зенита» со счетом 0:2. В свою очередь, «Краснодар» обыграл петербуржцев впервые с 2018 года. В таблице тоже произошло серьезные изменение. Команда Сергея Семака откатилась аж на третье место (23 очка), на второй строчке теперь «Локомотив» (24 очка), а «Краснодар» с тем же количеством очков, благодаря дополнительным показателям, взлетел на самую вершину.



«Это была тяжелая игра. Первый тайм мы начали неплохо, был хороший контроль и подходы к чужим воротам, но после невынужденных ошибок игра поменялась и «Краснодар» завладел преимуществом, оказывая давление на нас. Могли забить как мы, так и «Краснодар», но явных голевых моментов было мало. Игра была до ошибки, и, к сожалению, эту грубейшую ошибку допустили мы, поэтому и проиграли. Качество игры было абсолютно средним, чувствовалось напряжение. Обидное поражение, но это футбол», — прокомментировал поражение Сергей Семак.



После первых туров казалось, что мощные трансферы в год столетия клуба помогут «Зениту» лидировать весь чемпионат и легко завоевать очередное чемпионство. Но вот уже который матч в игре команды видны проблемы, с которыми Сергей Семак пока никак не может справиться. Кажется, это команда оказалась в кризисе.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

