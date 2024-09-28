Видео избиения пенсионерки из Ульяновска возмутило пользователей соцсетей

Видео избиения пенсионерки в Ульяновске 28 сентября завирусилось в соцсетях. Жестокие кадры возмутили пользователей соцсетей — на записи с камеры видеонаблюдения неизвестный мужчина наносит удары кулаком по лицу пожилой женщины, которая торгует цветами у входа в магазин. Сам инцидент произошел неделю назад.

В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании злодея. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. По факту избиения женщины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант не смог объяснить свою выходку на камеру. «Так получилось», — ответил он на вопрос оперативника.

Источник: МВД РФ