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Общество Видео избиения пенсионерки из Ульяновска возмутило пользователей соцсетей

Видео избиения пенсионерки из Ульяновска возмутило пользователей соцсетей

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6 комментариев

Видео избиения пенсионерки в Ульяновске 28 сентября завирусилось в соцсетях. Жестокие кадры возмутили пользователей соцсетей — на записи с камеры видеонаблюдения неизвестный мужчина наносит удары кулаком по лицу пожилой женщины, которая торгует цветами у входа в магазин. Сам инцидент произошел неделю назад.

В субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании злодея. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области. По факту избиения женщины возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант не смог объяснить свою выходку на камеру. «Так получилось», — ответил он на вопрос оперативника.

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Комментарии
6
Слава России!
3 минуты
"наши мальчики"
MAGDANOZA
13 минут
Это хулиганство?!!
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