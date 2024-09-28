В центре Михаила Шемякина открывается фотовыставка о ленинградском роке 80-х

В Центре Михаила Шемякина открывается фотовыставка «Ленинградский рок». Она продолжает линию проекта о «созвучиях» Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина и нашумевшей выставки в честь панков и «Короля и Шута» в «Севкабеле».

Барановского многие ценители знают как фотографа балетных трупп: он начал снимать балет в 1972 году, на протяжении сорока лет создавал сценические фотографии артистов (Михаила Барышникова, Ульяны Лопаткиной и многих других) и снимки закулисной жизни театра. При этом в 1979 году он стал членом альтернативного Городского Союза художников и фотографов Ленинграда, знакомился с городской андеграундной сценой.

