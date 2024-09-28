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Афиша Plus Выставки Куда пойдем сегодня В центре Михаила Шемякина открывается фотовыставка о ленинградском роке 80-х

В центре Михаила Шемякина открывается фотовыставка о ленинградском роке 80-х

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В Центре Михаила Шемякина открывается фотовыставка «Ленинградский рок». Она продолжает линию проекта о «созвучиях» Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина и нашумевшей выставки в честь панков и «Короля и Шута» в «Севкабеле».

Организаторы напоминают, что 80-е были временем «бешеной энергетики на выступлениях», неформального внешнего вида, подчинённого идее DIY («сделай сам»), «полного андеграунда», эксцентричного образа жизни. Кураторы предлагают увидеть эпоху 80-х глазами фотографа Валентина Барановского.

Барановского многие ценители знают как фотографа балетных трупп: он начал снимать балет в 1972 году, на протяжении сорока лет создавал сценические фотографии артистов (Михаила Барышникова, Ульяны Лопаткиной и многих других) и снимки закулисной жизни театра. При этом в 1979 году он стал членом альтернативного Городского Союза художников и фотографов Ленинграда, знакомился с городской андеграундной сценой.

Барановский, выпускник журфака ЛГУ и профессиональный репортёр, был одним из немногих коллег, снимавших выступления рок-музыкантов с самого первого концерта в рок-клубе на Рубинштейна 7 марта 1981 года. Именно через его фотографии Центр Михаила Шемякина предлагает погрузиться в атмосферу Ленинграда 80-х годов прошлого века.

Выставка фотографий Валентина Барановского «Ленинградский рок: эпоха 80-х» проходит в Центре Михаила Шемякина с 28 сентября по 20 октября 2024 года. 12+

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