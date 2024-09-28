Директор Al Mayadeen: гибель Хасана Насраллы ничего не меняет в войне с Израилем, все продолжится

Фото: WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Десять руководителей «Хезболлы» погибли во время атаки на Бейрут. В их числе лидер движения Хасан Насралла. Сумеет ли «Хезболла» оправиться после такого удара, «Фонтанка» спросила у Муссаллама Шеайто, директора арабского телеканала Al Mayadeen.



— «Хезболла» подтвердила гибель Хасана Насраллы, генерального секретаря этого шиитского движения, а в целом известно о смерти 10 высокопоставленных членов организации. Значит ли это, что война подходит к завершению?



— Во-первых, не все погибшие — военные, среди них есть и политические лидеры.

Во-вторых, главу этой партии убивают не первый раз — 32 года назад погиб Сейид Аббас аль-Мусави, а Хасан Насралла занял его место. Гибель лидера привычна для организации, которая борется за свободу.

В-третьих, на настроение населения гибель командиров, конечно, будет влиять отрицательно. Но на ее членов, на партизан, которые воюют, сильно не повлияет. Может быть, наоборот, они сейчас выберут более экстремистского лидера, чем Насралла — он был дипломатичный человек, готовый к переговорам.



Есть несколько кандидатур, я думаю, во главе «Хезболлы» встанет жесткий человек. И как с ним будут общаться сейчас, не знаю. Особенно если учесть, что известно: удары, в результате которых погибли лидеры «Хезболлы», нанес не Израиль.

— Есть ли этому доказательства?

— Удары наносили американские бомбардировщики. У Ливана есть доказательства. Как есть доказательства причастности Америки к теракту с пейджерами. Вы знаете, что американцы за год до него запретили Китаю их продавать? В итоге в мире осталось 2–3 компании, которые ими торговали. А кроме того, у нас в Ливане есть большой университет американский и больница американская. Там за 10 дней до взрывов у сотрудников отобрали эти пейджеры.



Будьте уверены: все, что происходит на Ближнем Востоке, делает не Израиль, это США. Дает оружие — Израиль стреляет, не дает — не стреляет. Израиль, как Украина, реализует их план. Обе страны пугают арабов: «Видите, мы сильные, мы можем».



— Но США утверждают, что это Израиль, он не согласует удары.

— А оружие откуда? 80 бомб по тысяче тонн сбросили вчера американцы.

— Население Ливана поддерживает движение?

— Для Израиля, для США было шоком то, что шиитов, бежавших с юга Ливана, из других районов, приняли по всей стране люди других конфессий — сунниты, друзы. Им помогают, кормят.



Вообще, политическая расстановка сил в Ливане изменилась после начала операции в Израиле. Население в начале войны Израиля с Газой делилось 50 на 50 по вопросу «воевать или не воевать?» А сейчас большинство считает, что Израиль агрессор.

— Логично предположить, что обезглавленное движение ослаблено после гибели Насраллы и военные действия будут ослабевать соответственно.

— Это убийство, конечно, они считают удачным ходом, но оно не меняет ситуацию коренным образом. Наоборот, обострит ситуацию. Смотрите, до сих пор эта организация пускает ракеты только в военные объекты Израиля — аэродромы, базы, которые находятся рядом с ливанской границей. Значит, «Хезболла» не потеряла управление. Все продолжится. Да, сейчас придут менее опытные командиры. Хотя и они уже год воюют, их вряд ли можно таковыми назвать. Еще плюс: движение имеет очень сильную поддержку от Ирака, Ирана, Йемена, палестинцев. Вы, может, не знаете, что значит мнение духовного лидера шиитов Ирака — аятоллы Али Систани. Он заявил о поддержке Ливана. Это очень сильно. Представьте, когда американцы оккупировали Ирак, разрушили его, он не говорил ни слова против американцев. А сейчас дал всем команду помогать ливанцам. Это для шиитов очень важно, значит, поддержка будет: не военная — духовная.

И аятолла Ирана Али Хаменеи 28 сентября заявил о поддержке Ливана. А ему подчиняется почти половина шиитов в мире.



— На Генассамблее ООН президент Масуд Пезешкиан как раз сказал, что Иран не поддерживает войну на Ближнем Востоке и готов налаживать отношения с Западом.

— Вы читаете западные СМИ, которые выдернули его слова из контекста. Он сказал, что, конечно, мы за мир, как говорят и в России. Мы за переговоры. Фразу «Мы готовы помогать Ливану против агрессии Израиля» почему они не написали? Почему не писали, что США стоит за всеми этими проблемами в мире? Он это тоже сказал. Пишут: президент сказал, что Иран отвернется от России. Откуда это они взяли? Отравляют население России неправильной информацией.

— Израиль заявляет, что в Газе уже все подходит к концу, поэтому основные силы будут брошены на Ливан.



— Цели, которые ставит перед собой Израиль, не выполняются. Не освободили заложников, не уничтожили ХАМАС, только разрушали и убивали. И то же самое в Ливане у них получается. Больше ничего.

— Муссаллам, вы ведь ливанец. У вас остались там родственники?



— Конечно. Погиб мой двоюродный брат на юге Ливана. Покинул свой дом, когда начались бомбежки, он не имеет отношения ни к какой организации. Через две недели пошел с сыном проверить, все ли в порядке, и их убили. В Бейруте много родственников. В нашем доме три женщины были ранены из пейджеров.

Мы много общаемся, я много знаю погибших из нашей деревни и из Бейрута — мирные жители, дети даже. Восьмилетний мальчик, у которого пейджер взорвался у дома, разве он воюет? Восьмилетний. А партизаны на границе сидят, а не в жилых домах.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

