Профессор из Лесгафта арестован на 10 суток за некрасивое поведение в детском саду

Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности Игоря Ворошина за мелкое хулиганство. Как отмечает
Инцидент произошел в пятом часу вечера 20 сентября. Ворошин был на территории детского сада
Мужчина вину признал частично. В суде он настаивал, что матом не ругался, пожелания смерти не высказывал и не плевался. Игорь Ворошин пояснил, что разговаривал с бывшей возлюбленной на повышенных тонах, так как они делят имущество и детей. Петербуржец раскаялся в том, что начал выяснять отношения при детях. Он извинился перед их матерью, но она не ответила.
Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на