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    Профессор из Лесгафта арестован на 10 суток за некрасивое поведение в детском саду

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    Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности Игоря Ворошина за мелкое хулиганство. Как отмечает 28 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, нарушитель является профессором кафедры одного из городских вузов. Полный тезка находится только в Университете Лесгафта.

    Инцидент произошел в пятом часу вечера 20 сентября. Ворошин был на территории детского сада № 45. Там он выражался грубой нецензурной бранью в присутствии детей 4 и 6 лет, желал смерти бывшей и ее родителям, плюнул экс-супруге в лицо. Отмечается, что Ворошин на замечания не реагировал и демонстративно нарушал общественный порядок.

    Мужчина вину признал частично. В суде он настаивал, что матом не ругался, пожелания смерти не высказывал и не плевался. Игорь Ворошин пояснил, что разговаривал с бывшей возлюбленной на повышенных тонах, так как они делят имущество и детей. Петербуржец раскаялся в том, что начал выяснять отношения при детях. Он извинился перед их матерью, но она не ответила.

    Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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