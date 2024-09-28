Профессор из Лесгафта арестован на 10 суток за некрасивое поведение в детском саду

Фрунзенский районный суд привлек к административной ответственности Игоря Ворошина за мелкое хулиганство. Как отмечает 28 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, нарушитель является профессором кафедры одного из городских вузов. Полный тезка находится только в Университете Лесгафта.



Инцидент произошел в пятом часу вечера 20 сентября. Ворошин был на территории детского сада № 45 . Там он выражался грубой нецензурной бранью в присутствии детей 4 и 6 лет , желал смерти бывшей и ее родителям, плюнул экс-супруге в лицо. Отмечается, что Ворошин на замечания не реагировал и демонстративно нарушал общественный порядок.

