ИнфоТЭК: мировые гиганты теряют интерес к производству автошин в Европе

Отказ от поставок российского технического углерода, который используется в качестве усиливающего компонента резин и пластмасс, привел к снижению экономической эффективности европейских производителей автомобильных шин, а их продукция теряет конкурентоспособность в сравнении с американскими, японскими и китайскими. К таким выводам пришли аналитики информационного центра для профессионалов энергетического комплекса ИнфоТЭК после изучения мирового рынка шин.



По данным Всемирного банка, на которые ссылаются эксперты, Россия была вторым крупнейшим экспортером технического углерода в мире. В частности, Bridgestone работал на сырье, произведенном на заводе «Омск Карбон Групп». После запрета (вступил в силу с 1 июля этого года) на ввоз в ЕС российского синтетического каучука европейским заводам пришлось срочно пересматривать производственные процессы на каждом заводе, перенастраивать логистические цепочки на других поставщиков и платить за сырье существенно дороже, чем за российское.