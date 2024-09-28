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    ИнфоТЭК: мировые гиганты теряют интерес к производству автошин в Европе

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    Отказ от поставок российского технического углерода, который используется в качестве усиливающего компонента резин и пластмасс, привел к снижению экономической эффективности европейских производителей автомобильных шин, а их продукция теряет конкурентоспособность в сравнении с американскими, японскими и китайскими. К таким выводам пришли аналитики информационного центра для профессионалов энергетического комплекса ИнфоТЭК после изучения мирового рынка шин.

    По данным Всемирного банка, на которые ссылаются эксперты, Россия была вторым крупнейшим экспортером технического углерода в мире. В частности, Bridgestone работал на сырье, произведенном на заводе «Омск Карбон Групп». После запрета (вступил в силу с 1 июля этого года) на ввоз в ЕС российского синтетического каучука европейским заводам пришлось срочно пересматривать производственные процессы на каждом заводе, перенастраивать логистические цепочки на других поставщиков и платить за сырье существенно дороже, чем за российское.

    Кроме того, высокие цены на энергоносители и жесткая конкуренция со стороны иностранных производителей привели к тому, что мировые лидеры автошинной отрасли Michelin (в управлении свыше 20 заводов, которые выпускают более 61 млн шин в год) и Goodyear (шесть заводов в Европе) в конце прошлого года были вынуждены закрыть четыре шинных завода в Германии, порядка 2,5 тысячи рабочих оказались под угрозой.

    Геополитическая ситуация подкосила и продажи шин в Европе. В первом квартале 2023 года они снизились на 12% год к году, до 54,6 млн шин. Продажи всех типов покрышек сократились на двузначные цифры, от 12 до 39%. В 1 квартале продажи в сегменте легковых и всесезонных шин чуть подросли (до 56,2 млн), однако по всем остальным сохранилась отрицательная динамика.

    Зато китайская шинная промышленность в 2023 году пережила настоящий бум, и у экспертов есть все основания полагать, что заложенный тренд сохранится и в 2024 году: за весь прошлый год Китай экспортировал покрышек на 21,3 млрд долларов (+41,2% к 2018 году), еще на 6,9 млрд долларов наторговал Таиланд (у них, к слову, тоже существенный прирост в 41,8% к 2018-му). На долю Германии пришлось лишь 6,3 млрд долларов экспорта (+4,5%), 5,5 млрд долларов у Японии (+8,9%), и на 5,2 млрд долларов экспортировали авторезину США (+2,2%).

    Крупнейшим импортером китайских шин по итогам 2023 года стали страны Евросоюза, на их долю пришлось 40% от общего экспорта Китая. В годовом исчислении показатель импорта вырос на 27%.

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