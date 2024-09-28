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    Энергетический Петербург

    Вице-премьер Александр Новак наградил лучших IT-специалистов промышленных компаний

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    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
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    В энергетике появилась новая профессия для людей, которые одновременно разбираются и в IT-сфере, и в нефтегазовом деле, — гибридные инженеры. Как заявил на встрече с победителями IT-чемпионата на форуме «Российская энергетическая неделя» вице-премьер Александр Новак, на производстве нужен не только искусственный интеллект, а главное — профессионалы, которые умеют с ним работать.

    Цифровые компетенции специалистов российских промышленных компаний оценили на IT-чемпионате. Всего в соревновании приняли участие представители 66 компаний и 40 вузов из 20 регионов страны. В финале лучших определили из 500 сильнейших разработчиков. Победителям вручили награды от Александра Новака и гранты «Газпром нефти».

    Лучшие разработки и технологические идеи участников IT-чемпионата будут поддержаны крупными компаниями. Как сообщил ИТ-директор «Газпром нефти» Антон Думин, достижение всеобщей цифровой грамотности — это задача национального уровня, над которой работает компания вместе с правительством. «Мы помогаем вузам увеличить выпуск кадров в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а опытным специалистам предлагаем возможности для повышения квалификации в ИТ, — пояснил он. — Для этого «Газпром нефть» системно инвестирует в развитие системы образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений, и создает бесплатные программы обучения и переквалификации для разных возрастов».

    Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что сейчас почти каждый десятый сотрудник компании имеет цифровые компетенции, а многие из молодых специалистов, которые пришли на работу в «Газпром нефть», — призеры IT-чемпионата за последние 4 года.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

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