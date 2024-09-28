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Происшествия Главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона во Владивостоке

Главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона во Владивостоке

3 652
9 комментариев

Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга Евгений Витютнев скончался во время марафона «Мосты Владивостока». Об этом 28 сентября сообщает портал VL.RU.

41-летний мужчина почувствовал себя плохо и сошел с дистанции. К нему устремились медики, но спасти бегуна не удалось. Ничем не помогла и бригада, приехавшая на реанимобиле. Портал отмечает, что все произошло примерно на пятом километре от старта, на одном из самых сложных участков забега.

Прокуратура уже организовала проверку. Ведомство проверит, как организаторы соблюдали законодательство и обеспечивали безопасность участникам мероприятия.

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Комментарии
9
cafap78
1 час
достали! организаторы-то здесь причем?
111111111111118
1 час
Говорят, что пить не в моде, Нынче в моде какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе - ЗОЖ - это вообще ...
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