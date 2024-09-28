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    На Белградской улице легковой автомобиль снес пенсионера

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    В Петербурге врачи спасают 68-летнего мужчину, который ранним утром 28 сентября очутился под колесами машины во Фрунзенском районе.

    По данным «Фонтанки», пожилого пациента госпитализировали в восьмом часу утра. Сама авария произошла около семи часов рядом с домом 34к1 по улице Белградской. У пациента диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и так далее. В крайне тяжелом состоянии с церебральной комой мужчину увезли в операционную.

    Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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