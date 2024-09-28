На Белградской улице легковой автомобиль снес пенсионера

В Петербурге врачи спасают 68-летнего мужчину, который ранним утром
По данным «Фонтанки», пожилого пациента госпитализировали в восьмом часу утра. Сама авария произошла около семи часов рядом с
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В Петербурге врачи спасают 68-летнего мужчину, который ранним утром
По данным «Фонтанки», пожилого пациента госпитализировали в восьмом часу утра. Сама авария произошла около семи часов рядом с
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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