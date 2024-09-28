В СК разбираются, зачем петербуржец ходил к банкомату после разговора гаишниками из спецполка

В следственном отделе по Приморскому району проводят проверку по факту возможного получения взятки гаишниками. Все началось с того, что петербуржец, машину которого остановили на севере города, после разговора с нарядом припустился к банкомату. «Фонтанка» узнала подробности.



Итак, ранним утром 28 сентября в Приморском районе был остановлен автомобиль. Бойцы спецполка ДПС побеседовали с мужчиной, после чего он сходил к банкомату и вернулся. Примерно в двух километрах петербуржца снова остановили, на сей раз сотрудники контрольно-профилактического отдела ГАИ, по сути, это дорожное УСБ. Мужчину попросили дунуть в алкотестер, прибор показал легкую степень алкогольного опьянения — последствия веселого вечера.



Мужчине напомнили, что его недавно останавливали. Стали задавать вопросы насчет прошлой проверки. Ответы были невнятными. От медосвидетельствования гражданин отказался, тогда его повезли в отдел. Туда же прибыли сотрудники УСБ ГУ МВД. Последние все же добились от водителя правды. Мужчина сказал, что якобы отдал гаишникам 70 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.



Теперь СК проводит проверку в отношении дорожных полицейских. Уголовное дело пока не возбуждено.

