На Сахалине начали проверку после видео аборта, показанном ученикам местной школы

Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о том, что на севере острова Сахалин учащимся одной из школ показали видео аборта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Накануне в местных пабликах и телеграм-каналах появилось видео из актового зала одной из местных школ. Ученикам показывали процесс прерывания беременности медицинским способом. Ролик сопровождался комментариями, вероятно, одного из сотрудников школы, о том, как опасен аборт.



«Девушка приходит в женскую консультацию, и первое, что ее спрашивают - это не как вы хотите родить здорового ребенка, а как вы хотите прервать беременность», - сообщил голос на видео.

