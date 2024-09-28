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    На Сахалине начали проверку после видео аборта, показанном ученикам местной школы

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    Правоохранительные органы начали проверку после сообщений о том, что на севере острова Сахалин учащимся одной из школ показали видео аборта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

    Накануне в местных пабликах и телеграм-каналах появилось видео из актового зала одной из местных школ. Ученикам показывали процесс прерывания беременности медицинским способом. Ролик сопровождался комментариями, вероятно, одного из сотрудников школы, о том, как опасен аборт.

    «Девушка приходит в женскую консультацию, и первое, что ее спрашивают - это не как вы хотите родить здорового ребенка, а как вы хотите прервать беременность», - сообщил голос на видео.

    «В ходе проверки будет дана оценка должностным лицам общеобразовательной школы на предмет соблюдения законодательства об образовании», - заявили в прокуратуре Сахалинской области.

    Также проверку начало региональное министерство здравоохранения, сообщили 28 сентября РИА Новости.

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