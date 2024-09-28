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Происшествия Мошенники достали петербургского пенсионера в Анапе и лишили 8,5 млн рублей

Мошенники достали петербургского пенсионера в Анапе и лишили 8,5 млн рублей

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9 комментариев

Расслабленный отдых на берегу Черного моря завершился для 87-летнего петербуржца печально. Все благодаря телефонным мошенникам, которые воспользовались доверчивостью пожилого мужчины. Подробности 28 сентября рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пожилой житель города отдыхал в санатории «Золотой берег» в Анапе, когда ему позвонил «представитель Центробанка». Милая девушка поведала пенсионеру о том, что мошенники пытаются снять деньги с его счетов. Для того чтобы сохранить сбережения, их нужно снять и передать курьеру.

Мужчина снял в Анапе свои 8,5 млн рублей и передал незнакомцу у КПП санатория. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
9
AndrewBarsik
49 минут
Что за сказки? Что это за банк? Как это он так взял и снял 8.5 млн? Я вот не могу снять больше 100 тыс. в день и больше 600 тыс. в месяц, если лично не приду в головной офис и не начну долго и нудно настаивать, что мне нужны наличные.
Занзибара
56 минут
Обычно жертвами мошенников становятся те, у кого тоже "рыло в пушку".)
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