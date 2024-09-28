Мошенники достали петербургского пенсионера в Анапе и лишили 8,5 млн рублей

Расслабленный отдых на берегу Черного моря завершился для 87-летнего петербуржца печально. Все благодаря телефонным мошенникам, которые воспользовались доверчивостью пожилого мужчины. Подробности 28 сентября рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Пожилой житель города отдыхал в санатории «Золотой берег» в Анапе, когда ему позвонил «представитель Центробанка». Милая девушка поведала пенсионеру о том, что мошенники пытаются снять деньги с его счетов. Для того чтобы сохранить сбережения, их нужно снять и передать курьеру.



Мужчина снял в Анапе свои 8,5 млн рублей и передал незнакомцу у КПП санатория. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

