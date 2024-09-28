Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

южн.

 748мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Куда пойти на выходных
Будущее широтной магистрали
Промышленный Петербург
Мусор сдвинулся с места
Что не так с борщом
Скандал в вайнахской семье
Как содержать собак
Развод Шамана
Дальневосточная развязка
Рейтинги «Фонтанки»
Город Последняя суббота сентября подготовила Петербургу по-настоящему осеннюю погоду

Последняя суббота сентября подготовила Петербургу по-настоящему осеннюю погоду

861
Написать комментарий

В субботу, 28 сентября, в Петербург придет по-настоящему осенняя погода. Днем воздух прогреется до +16 градусов, будет облачно, с кратковременными дождями и местами грозами.

В последнюю субботу сентября Петербург окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Похолодание продолжится, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Ленинградской области будет на пару градусов теплее — +13…+18. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Рост атмосферного давления прогнозируется до 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье в Северной столице похолодает еще сильнее — будет +11…+13 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Новости компаний
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19