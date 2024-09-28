Последняя суббота сентября подготовила Петербургу по-настоящему осеннюю погоду

В субботу, 28 сентября, в Петербург придет по-настоящему осенняя погода. Днем воздух прогреется до +16 градусов, будет облачно, с кратковременными дождями и местами грозами.



В последнюю субботу сентября Петербург окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона. Похолодание продолжится, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В Ленинградской области будет на пару градусов теплее — +13…+18. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Рост атмосферного давления прогнозируется до 751 мм рт. ст., что ниже нормы.



В воскресенье в Северной столице похолодает еще сильнее — будет +11…+13 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

