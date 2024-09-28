«Электронный сертификат от государства не покрывает всю стоимость протеза». Помогите маленькой Милане встать на ноги

Источник: из семейного архива







У Миланы сложная врождённая аномалия развития конечностей. Врачи приняли непростое решение — ампутация. Сейчас, в свои четыре года, девочка пользуется протезом. Но из него она уже выросла, нужен новый. Государство выдало электронный сертификат на покупку, но он не покрывает всю стоимость протеза.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Милана Слабова, 4 года.



Врождённая аномалия развития конечностей, состояние после ампутации левой ноги.



Требуется протезирование. Не хватает 267 108 руб.



«Дочка родилась с тяжёлой аномалией развития — сильно укороченной левой ногой. У неё отсутствовала малая берцовая кость, была недоразвита большая берцовая кость, вывихнута голень и деформирована стопа. Хирурги сказали, что есть два пути лечения: многоэтапная хирургия без гарантии успеха или ампутация. После длительных консультаций было принято решение выполнить ампутацию.



Три года назад врачи петербургского Центра имени Альбрехта провели Милане сложную реконструктивно-пластическую операцию — левую ногу ампутировали выше колена, соединили конец бедренной кости и пяточную кость и сформировали культю из стопы. Сразу после этого требовалось протезирование, но оформление документов для получения бесплатного протеза затянулось бы на долгие месяцы. На помощь пришли читатели Русфонда — спасибо всем огромное!



В том же центре Милане изготовили модульный протез бедра. Дочка с его помощью научилась ходить, была очень рада, но через год протез стал мал. Новый сделали уже за госсчёт в другом месте. Хотя он тяжело снимался и натирал культю, Милана им пользовалась, ведь без протеза она совсем не может двигаться.



Но сейчас дочка ещё подросла, протез опять требует замены, и я прошу вашей помощи, чтобы оплатить изготовление нового в Центре имени Альбрехта. Там работают специалисты, имеющие большой опыт в индивидуальном протезировании, а я хочу быть уверена, что Милана не станет испытывать боль и дискомфорт. Мы получили электронный сертификат Социального фонда России, но он покрывает лишь половину стоимости протезирования. Недостающая сумма очень большая, нам её не собрать — в семье трое детей, доходы невелики. Не оставьте нас без помощи!» Марина Слабова, Санкт-Петербург.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Миланы врождённая аномалия развития левой ноги, состояние после хирургического лечения — ампутации левой ноги и формирования культи бедра. Было проведено протезирование. Сейчас требуется замена модульного протеза бедра».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.



Контакты для оказания помощи:



8 (800) 250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС



В Санкт-Петербурге: 8 (921) 424-27-12 / annarusfond@mail.ru/



Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB



Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

