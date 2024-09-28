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Доброе дело «Электронный сертификат от государства не покрывает всю стоимость протеза». Помогите маленькой Милане встать на ноги

«Электронный сертификат от государства не покрывает всю стоимость протеза». Помогите маленькой Милане встать на ноги

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У Миланы сложная врождённая аномалия развития конечностей. Врачи приняли непростое решение — ампутация. Сейчас, в свои четыре года, девочка пользуется протезом. Но из него она уже выросла, нужен новый. Государство выдало электронный сертификат на покупку, но он не покрывает всю стоимость протеза.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Милана Слабова, 4 года.

Врождённая аномалия развития конечностей, состояние после ампутации левой ноги.

Требуется протезирование. Не хватает 267 108 руб.

«Дочка родилась с тяжёлой аномалией развития — сильно укороченной левой ногой. У неё отсутствовала малая берцовая кость, была недоразвита большая берцовая кость, вывихнута голень и деформирована стопа. Хирурги сказали, что есть два пути лечения: многоэтапная хирургия без гарантии успеха или ампутация. После длительных консультаций было принято решение выполнить ампутацию.

Три года назад врачи петербургского Центра имени Альбрехта провели Милане сложную реконструктивно-пластическую операцию — левую ногу ампутировали выше колена, соединили конец бедренной кости и пяточную кость и сформировали культю из стопы. Сразу после этого требовалось протезирование, но оформление документов для получения бесплатного протеза затянулось бы на долгие месяцы. На помощь пришли читатели Русфонда — спасибо всем огромное!

В том же центре Милане изготовили модульный протез бедра. Дочка с его помощью научилась ходить, была очень рада, но через год протез стал мал. Новый сделали уже за госсчёт в другом месте. Хотя он тяжело снимался и натирал культю, Милана им пользовалась, ведь без протеза она совсем не может двигаться.

Но сейчас дочка ещё подросла, протез опять требует замены, и я прошу вашей помощи, чтобы оплатить изготовление нового в Центре имени Альбрехта. Там работают специалисты, имеющие большой опыт в индивидуальном протезировании, а я хочу быть уверена, что Милана не станет испытывать боль и дискомфорт. Мы получили электронный сертификат Социального фонда России, но он покрывает лишь половину стоимости протезирования. Недостающая сумма очень большая, нам её не собрать — в семье трое детей, доходы невелики. Не оставьте нас без помощи!» Марина Слабова, Санкт-Петербург.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Миланы врождённая аномалия развития левой ноги, состояние после хирургического лечения — ампутации левой ноги и формирования культи бедра. Было проведено протезирование. Сейчас требуется замена модульного протеза бедра».

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

ИЛИ ЗДЕСЬ

Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8 (800) 250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8 (921) 424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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