Жвачки Turbo и паштет «Волна». Эти 10 продуктов из СССР ваши дети уже никогда не попробуют

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»







Многие люди, выросшие в СССР, любят вспоминать, каким в этой стране всё было вкусным. На самом деле советские продукты отличались от сегодняшних не только вкусом — некоторые в XXI веке просто уже не найдешь! Коллеги из Elle Girl рассказывают, какие именно.

Кукумария

В Советском Союзе кукумарию не жаловали даже те, кто любил экзотическую еду. На вид этот продукт был непривлекательным: скользкий, бурого цвета, напоминающий огурец морской беспозвоночный, который мог как сжиматься в шар, так и вытягиваться в длинную форму. Плюс ко всему — консервы поставлялись в скромной, неприметной упаковке.



По этой причине кукумария долгое время пылилась на складах, пока не выяснилось, что в её составе содержатся антиоксиданты, способные играть важную роль в профилактике заболеваний. Позднее она стала основой для множества оригинальных блюд, одно из которых — дальневосточная скоблянка.



Сегодня консервы с кукумарией продолжают производить на Дальнем Востоке, однако в центральных регионах России этот продукт остается малоизвестным. А между тем, любителям здорового образа жизни стоит обратить на него внимание: кукумария богата полезными элементами, причем значительная часть ее белков представляет собой коллаген — вещество, которое часто добавляют в пищевые добавки. В Японии и Китае кукумария давно признана деликатесом.

Крем-сода

«Крем-сода» — это один из самых популярных напитков в СССР. Он завоевал сердца своим мягким ванильно-сливочным вкусом. На популярность повлияла и его доступность — стоимость составляла всего 10 копеек, если не учитывать цену бутылки, которую можно было сдать. Напиток также продавали в кафе и в торговых автоматах. Существует легенда, что «Крем-сода» была любимым напитком Иосифа Сталина, хотя это не подтверждено фактами.



Примечательно, что в СССР для производства «Крем-соды» использовалась лимонная кислота — это было связано с дефицитом цитрусовых в стране. Некоторые современные производители утверждают, что продолжают использовать оригинальный советский рецепт. Тем не менее, те, кто помнит вкус напитка советского времени, замечают, что сегодня он совсем другой. Как и в случае с «Тархуном» и «Байкалом».

Паштет «Волна»

Рыбный паштет «Волна» был одним из самых доступных и популярных продуктов в Советском Союзе, особенно среди студентов. Этот продукт выпускали в Эстонской ССР и продавали всего по 9 копеек за банку.

Пюре «Неженка»

Кадр из фильма «Афоня»







Еще одним популярным продуктом было яблочное пюре «Неженка». Его готовили не только из яблок — в продукт добавляли 20-процентные сливки, алычу, сливу, вишню…



Сегодня же в яблочное пюре добавляют только яблоки, сахар и лимонную кислоту, поэтому и вкус не такой интересный, и консистенция другая.

Жвачки Turbo

Жевательную резинку Turbo выпустила турецкая компания Kent Gida в 1986 году. Вначале ее поставляли в Болгарию и Чехословакию, а с конца 1980-х — и в Советский Союз.



Изначально жвачка была только с персиковым вкусом, но потом появились другие варианты: яблоко, дыня, арбуз и клубника. В СССР одна жвачка стоила около рубля, однако спекулянты продавали ее по цене и до 3 рублей за штуку. При этом был велик шанс купить подделку.



Детей же больше всего привлекали не сами жвачки, а вкладыши с изображениями автомобилей и мотоциклов — они стали настоящим сокровищем для коллекционеров. Производство всех видов жвачки Turbo завершилось в 2008 году. Однако сейчас российская фирма выпускает жевательную резинку идентичного дизайна.

Торт «Калач»

Этот торт стал популярным благодаря своей простоте и доступности. Основой десерта был бисквит, а коржи промазывали шоколадным кремом на основе масла — получалось калорийно и сытно. Верх торта украшали меренгой из взбитых яичных белков с сахаром — ее укладывали в форме калача. Был еще вариант без меренги — ее заменяли вареньем.



В советское время торт «Калач» можно было приобрести даже в студенческих столовых по цене 2 рубля 80 копеек. Однако сегодня этот торт встречается крайне редко.

Прессованный фруктовый чай

Этот фруктовый чай дети любили за сладкий вкус — его давала патока. Но вместо того чтобы заваривать чай, ребята многие предпочитали просто грызть брикеты.

Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской»







Интересно, что при производстве чая использовали только дикие сорта яблок и груш, так как их считали более кислыми, чем окультуренные виды фруктов. Процесс приготовления был прост: от брикета отламывали кусочек и заливали его кипятком.

Иваси

Иваси — жирная и нежная рыба, которая исчезла с прилавков после распада Советского Союза, но не из-за политических событий. Просто косяки этой рыбы подходят к берегам Приморья циклами, один из которых завершился как раз в последний год существования СССР.



Иваси может исчезать на 15–20 лет из-за изменений температуры воды и подводных течений, а затем возвращаться снова. Так, в 2010-х годах сардина снова появилась у российских берегов. Так что тут вопрос открытый: может, и вспомним ее неповторимый вкус.



В СССР иваси ели, в основном, в консервированном виде — в томатно-масляной заливке. Также в СССР продавали соленую иваси в огромных консервных банках — «шайбах». Стоила одна банка немало, поэтому ее чаще покупали на несколько семей. На банке и была та самая надпись «Сельдь иваси». Только на самом деле это не сельдь, а дальневосточная сардина. Но советский покупатель лучше понимал, что такое селедка, чем рыба со средиземноморским буржуазным названием.

Была даже поговорка времен Брежнева: «Спасибо Лёне за такси и за селедку иваси». Хотя, как вы понимаете, политика партии на циклы жизнедеятельности этой рыбы ну никак не влияла.

Аэрин

Аэрин (не путать с «Айраном») — кисломолочный продукт, который был очень популярен в советское время. По вкусу он был похож на фруктовый йогурт, а производился из пастеризованного цельного молока. В него добавляли сироп, сахар и плодово-ягодные концентраты.

Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»







Некоторые считали аэрин настоящим чудом, других, напротив, смущала его странная консистенция и розовато-серый цвет.

Болгарский кетчуп