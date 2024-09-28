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Кажется, Россия слишком огромна, чтобы знать о ней всё. Зато благодаря этому можно каждый раз открывать что-то новое о стране, в которой мы живем. А к кому относитесь вы: к тем, кого уже ничем не удивить, или к тем, кому еще предстоит многое узнать?
С какой из перечисленных стран у России есть сухопутная граница?
В России много удивительных топонимов. Один из них — Эльгыгытгын. Что это и где находится?
В России находится самая холодная точка мира, где постоянно проживают люди. Знаете, как называется этот населенный пункт?
Сколько мостов в Санкт-Петербурге?
Какой вулкан на территори России самый высокий?
Где находится самая низкая точка России относительно уровня моря?
Сколько автономных округов в России?
Какой из перечисленных полуостровов — крупнейший в России?
Сколько в России часовых поясов?
Какой регион России крупнейший по площади?
Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?
Кажется, вам нужно подтянуть географию
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Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?
Что-то вы все-таки помните со школьной скамьи!
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Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?
Да вы просто знаток географии России!