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    Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?

    Есть один способ это проверить — ответить на наши задания

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    1 комментарий
    На глобусе города искать ответы бесполезно
    На глобусе города искать ответы бесполезноФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Кажется, Россия слишком огромна, чтобы знать о ней всё. Зато благодаря этому можно каждый раз открывать что-то новое о стране, в которой мы живем. А к кому относитесь вы: к тем, кого уже ничем не удивить, или к тем, кому еще предстоит многое узнать?

    С какой из перечисленных стран у России есть сухопутная граница?

    В России много удивительных топонимов. Один из них — Эльгыгытгын. Что это и где находится?

    В России находится самая холодная точка мира, где постоянно проживают люди. Знаете, как называется этот населенный пункт?

    Сколько мостов в Санкт-Петербурге?

    Какой вулкан на территори России самый высокий?

    Где находится самая низкая точка России относительно уровня моря?

    Сколько автономных округов в России?

    Какой из перечисленных полуостровов — крупнейший в России?

    Сколько в России часовых поясов?

    Какой регион России крупнейший по площади?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?

    Кажется, вам нужно подтянуть географию

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?

    Что-то вы все-таки помните со школьной скамьи!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы справитесь?

    Да вы просто знаток географии России!

    Поделитесь результатом

    На глобусе города искать ответы бесполезно
    На глобусе города искать ответы бесполезноФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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