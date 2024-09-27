«Мир окончательно сбрендил», или НАТО чешет репу. Самый ядерный выпуск «Коробки передач»

Ядерную доктрину РФ, визит Зеленского в США, неоязычество среди российских военнослужащих и запрет на пропаганду чайлдфри обсуждали на телевидении в последнюю неделю сентября.
Свежий выпуск «Коробки передач» 27 сентября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». (гиперссылка) Основными темами для обсуждения телевизионных ведущих и экспертов общественно-политических ток-шоу стали:
- «Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России и возможный ядерный ответ Москвы» — «мир окончательно сбрендил».
- Визит Зеленского в США, почему он мелкий шулер и на каком языке надо говорить не только с ним, но и со всем миром.
- Неоязычество на фронте и пропаганда подобного рода идей в школах — масштаб такой, что на проблему обратила внимание РПЦ.
Сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински, Древняя Греция как родина чайлдфри и по какому поводу теперь чешут репу в НАТО — смотрите в концентрате отборного российского телевидения.