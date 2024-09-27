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    «Мир окончательно сбрендил», или НАТО чешет репу. Самый ядерный выпуск «Коробки передач»

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    Ядерную доктрину РФ, визит Зеленского в США, неоязычество среди российских военнослужащих и запрет на пропаганду чайлдфри обсуждали на телевидении в последнюю неделю сентября.

    Свежий выпуск «Коробки передач» 27 сентября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». (гиперссылка) Основными темами для обсуждения телевизионных ведущих и экспертов общественно-политических ток-шоу стали:

    • «Разрешение Киеву бить западным оружием вглубь России и возможный ядерный ответ Москвы» — «мир окончательно сбрендил».
    • Визит Зеленского в США, почему он мелкий шулер и на каком языке надо говорить не только с ним, но и со всем миром.
    • Неоязычество на фронте и пропаганда подобного рода идей в школах — масштаб такой, что на проблему обратила внимание РПЦ.

    Сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински, Древняя Греция как родина чайлдфри и по какому поводу теперь чешут репу в НАТО — смотрите в концентрате отборного российского телевидения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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    Ядерная доктринаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОСШАРоссияЧайлдфриНеонацизмЯзычествоFontanka.digital
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