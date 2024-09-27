На Обводном «Лада» залетела под «Сканию». Есть пострадавший

Торопливый водитель на «Ладе» врезался в грузовик марки «Скания» на набережной Обводного канала. Капот отечественного авто — всмятку, без пострадавших не обошлось.
Сделанные очевидцами кадры аварии опубликовали около 17:40 в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В комментариях участники сообщества отметили, что под грузовик водителя «Лады» могла завести очень высокая скорость и погода. В городе сегодня дожди.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло у дома 106 по набережной Обводного канала. Пострадал один человек. Вред его здоровью оценивается как средний.