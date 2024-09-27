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Город ЗакС Петербурга хочет разработать правила для плавания на сапах

ЗакС Петербурга хочет разработать правила для плавания на сапах

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4 комментария

В Заксобрании Петербурга создадут рабочую группу, которая разработает правила безопасного передвижения на сапбордах. Об этом 27 сентября в своем телеграм-канале рассказал председатель парламента Александр Бельский.

Бельский сослался на данные ГУ МВД, согласно которым за последний месяц в городе произошли два серьёзных инцидента, связанные с использованием сап-досок.

После этого депутаты задумались о создании правил и для сапов, и для других средств развлечения на воде.

«Я позицию коллег в целом разделяю. Конечно, работа над документом предстоит кропотливая — нужно привлечь экспертов и учесть много моментов, чтобы не довести правила до абсурда. Но когда стоит цель обеспечить безопасность людей, я считаю, повода для сомнений быть не может — надо делать», - написал глава ЗакСа.

Парламент на своем сайте проводит опрос горожан на тему, нужно ли вводить правила использования сапов.

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Комментарии
4
муматор
2 минуты
все при деле! ИБД - такая вещь! И четырбок, небось, возглавит!
Coulthard
2 минуты
Более важных вопросов, конечно, в городе нет.
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