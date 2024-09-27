ЗакС Петербурга хочет разработать правила для плавания на сапах

В Заксобрании Петербурга создадут рабочую группу, которая разработает правила безопасного передвижения на сапбордах. Об этом 27 сентября в своем телеграм-канале рассказал председатель парламента Александр Бельский.
Бельский сослался на данные ГУ МВД, согласно которым за последний месяц в городе произошли два серьёзных инцидента, связанные с использованием сап-досок.
После этого депутаты задумались о создании правил и для сапов, и для других средств развлечения на воде.
«Я позицию коллег в целом разделяю. Конечно, работа над документом предстоит кропотливая — нужно привлечь экспертов и учесть много моментов, чтобы не довести правила до абсурда. Но когда стоит цель обеспечить безопасность людей, я считаю, повода для сомнений быть не может — надо делать», - написал глава ЗакСа.
Парламент на своем сайте проводит опрос горожан на тему, нужно ли вводить правила использования сапов.
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