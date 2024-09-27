В Италии учащихся будут штрафовать до 10 тысяч евро за агрессию в адрес учителей

В Италии парламент одобрил закон, согласно которому для школьников вводятся оценки за поведение, а также штрафы за агрессию, проявленную в адрес учителей и других сотрудников учебного заведения. Об этом 27 сентября сообщает The Guardian.



Теперь за акты агрессии или какого-либо насилия в отношении учителей введены штрафы — от 500 до 10 тысяч евро. Такие меры связаны со случаями, когда школьник каким-то образом нападает на учителя. В Италии на данный момент в два раза возросло число нападений на педагогов по сравнению с 2023 годом. Во многих случаях после таких конфликтов учителя обращались к медикам.