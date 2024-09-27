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    В Италии учащихся будут штрафовать до 10 тысяч евро за агрессию в адрес учителей

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    В Италии парламент одобрил закон, согласно которому для школьников вводятся оценки за поведение, а также штрафы за агрессию, проявленную в адрес учителей и других сотрудников учебного заведения. Об этом 27 сентября сообщает The Guardian.

    Теперь за акты агрессии или какого-либо насилия в отношении учителей введены штрафы — от 500 до 10 тысяч евро. Такие меры связаны со случаями, когда школьник каким-то образом нападает на учителя. В Италии на данный момент в два раза возросло число нападений на педагогов по сравнению с 2023 годом. Во многих случаях после таких конфликтов учителя обращались к медикам.

    Также вводятся оценки за поведение. Ученики средней и старшей школы, набравшие меньше пяти баллов (из десяти) за поведение, скорей всего, будут оставаться на второй год. При этом их успеваемость никак не повлияет на принятие соответствующего решения. Также оценки за поведение повлияют на выпускной экзамен из школы.

    The Guardian отмечает, что практику оценок за поведение в 1924 году уже вводил возглавлявший тогда страну премьер-министр Бенито Муссолини. Его система была окончательно отменена в школах Италии в 2000 году.

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